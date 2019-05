perfavore riuscireste a tradurre questa versione entro oggi pomeriggio? grazie mille in anticipo UN RE CONTADINO Alexander e Syria in Phoenicum fines descendit et Sidonem, urbem vetustate famaque conditorum inclitam, in potestatem suam redegit. Regnabat in urbe Strato (Stratone), sed, quia deditionem magis (più) civium adhortatione quam (che) sponte sua fecerat (aveva fatto), regno expulsus est. Tum Alexander, quia novum regem constituere volebat, principes civitatis convocavit et : “Ostendite -inquit (disse)- civem regno dignum (degno di)”. Statim principes una voce designaverunt hominem stirpis regiae, nomine (di nome) Abdalonyum, qui (che) magna cum patientia adversam fortunam ferebat: nam ob inopiam hortum suburbanum colebat. Causa eius paupertatis probitas erat. Intentusque operi diurno clamorem armorum non exaudiebat. Itaque Alexandri legati cum insignibus regiis ad hominem accederunt, dum forte hortum repurgat, et eum (lo) regem salutaverunt: “Salve (Salve), rex Sidoniorum: Sume regis animum et cum in solio sedebis, vitae ac necis civium dominus, serva continentiam et probitatem tuam”