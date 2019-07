Punteggiatura



Ragazzi, ho bisogno di voi. Ho mandato un messaggio ad un amico ed ho avuto una discussione.



Vi scrivo la frase e vi chiedo se potete aiutarmi.



Dobbiamo balzare, lavorano la macchina questo pomeriggio tardi, comunque la batosta é rimandata.



In poche parole dovevamo giocare ad un gioco e gli ho detto che non ci saremmo visti perché la mia macchina era in fase di lavorazione. Gli ho anche detto che "la batosta" (sportiva) sarebbe stata rimandata.



Cosa ne pensate per quanto riguarda le virgole? Ci possono stare?



Sicuramente la frase poteva essere scritta in maniera più corretta, ma vi chiedo di esaminare quello che ho scritto io(quello che ho scritto al mio amico)

Grazie a tutti