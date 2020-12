URGENTISSIMOOOOO!!!!! RISPONDRE ORAAAAAA!!

TESTO:RISPONDERE ALLE DOMANDE:ES. 1.Rispondi alle seguenti domande.a. Qual'è la tesi che sostiene l'autore del brano? .................b. Per dimostrare la sua tesi, l'autore fa ricorso a un primo paragone: quale e perché?..................c. Sempre a dimostrare della sua tesi, Rampini paragona l'azienda a una piramide: perché una questa immagine simbolica?......................d. A sostegno della sua affermazione l'autore porta un argomento logico che ritiene inattaccabile: A. Le rare eccezioni hanno dato risultati deludenti se non pessimi.B.Le richieste si muovono nella direzione "top- down=, non bottom-up".C. è il dipendente che deve ottenere l'approvazione del suo superiore.D. I lavoratori hanno pochi diritti e molti doveri.e. A quali esempi si riferisce quando parla di "Rare eccezioni che hanno dato risultati deludenti se non pessimi"? Scrivili in breve..............................f. L'autore è d'accordo con questa logica autoritaria del lavoro? Da che cosa lo deduci? Si o NoES. 22. Quali sono i connettivi usati nel brano per argomentare? Scrivi un esempio per ciascuna tipologia.a. Avversativi: ......................b. Dichiarativi: .......................c. Disgiuntivi: ..................3. Quale connettivo è stato per introdurre l'esempio relativo all'organizzazione che si sono PIù SAGGIAMENTE date le Coop?A. PeròB. PersinoC. InfattiD. Cioè4. Qual'è la sua funzione?A. AggiuntivaB. DichiarativaC. ConcessivaD. Avversativa.