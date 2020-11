ANALIZZA LE SEGUENTI FRASI:1.Il tavolo in giardino è stato apparecchiato da tua sorella Francesca, che è una cuoca divina.2. Polifemo fu accecato da Ulisse con un palo arroventato, che gli fu lanciato nell’unico occhio.3.Per distrazione, ho fatto uno strappo nei jeans con un chiodo, ora li devo cucire.4.Mio padre gioca a scacchi con grande abilità, ma mia madre è più brava.5.Quel professore trattava i suoi allievi con grande severità.6.Per la sicurezza dei passeggeri durante l’atterraggio dell’aereo le cinture devono essere allacciate.7.Il concerto di Capodanno sarà trasmesso via satellite dalla rete nazionale.8.Gli aerei per i voli intercontinentali devono avere capienti serbatoi per il carburante.9.Il fiume Zambesi attraversa diversi Stati africani .10.Filippo e Guido ci aspettano sulla spiaggia, li raggiungiamo lì? .Chi me fa tutto, gli scriverò un bel GRAZIE MILLE!!