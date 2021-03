URGENTE, PER FAVORE, PER QUESTA SERA!! NON HO CAPITOO

Esegui l' analisi del periodo , seguendo le indicazioni date:-sottolinea i predicati-dividi i periodi in proposizioni-individua la proposizione principale e la sua tipologia-individua il legame tra le diverse proposizioni ( coordinate o subordinate)-indica la tipologia di ogni proposizione coordinata-di ogni subordinata indica il grado, se è implicita o esplicita, se si tratta di una subordinata soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, relativa o temporale IL NINI:Il Nini abitava con noi fin da quando era piccolo. Era figlio di un cugino di mio padre. Non aveva più i genitori e avrebbe dovuto vivere col nonno, ma il nonno lo picchiava con una scopa e lui scappava e veniva da noi. Quando il nonno morì gli dissero che poteva stare sempre a casa.Senza il Nini eravamo cinque fratelli . Prima di me c'era mia sorella Azalea, che era sposata e abitava in città. Dopo di me veniva mio fratello Giovanni, poi c'erano Gabriele e Vittorio.Si dice che una casa dove ci sono molti figli è allegra, ma io non trovavo niente di allegro nella nostra casa. Speravo di sposarmi presto e di andarmene come aveva fatto Azalea.Esegui l' analisi del periodo, seguendo le indicazioni date:-sottolinea i predicati-dividi i periodi in proposizioni-individua la proposizione principale e la sua tipologia-individua il legame tra le diverse proposizioni ( coordinate o subordinate)-indica la tipologia di ogni proposizione coordinata-di ogni subordinata indica il grado, se è implicita o esplicita, se si tratta di una subordinata soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, relativa o temporale.IL NINI:Il Nini abitava con noi fin da quando era piccolo. Era figlio di un cugino di mio padre. Non aveva più i genitori e avrebbe dovuto vivere col nonno, ma il nonno lo picchiava con una scopa e lui scappava e veniva da noi. Quando il nonno morì gli dissero che poteva stare sempre a casa.Senza il Nini eravamo cinque fratelli. Prima di me c'era mia sorella Azalea, che era sposata e abitava in città. Dopo di me veniva mio fratello Giovanni, poi c'erano Gabriele e Vittorio.Si dice che una casa dove ci sono molti figli è allegra, ma io non trovavo niente di allegro nella nostra casa. Speravo di sposarmi presto e di andarmene come aveva fatto Azalea.