Urgente, ho bisogno di una mano.

Mentre Enea guarda quelle scene degne di ammirazione e si stupisce osservando fisso lo spettacolo entro la regina di quel tempio, la bellissima Didone e una gran folla di ragazzi le si strinse intorno. Bella così sulle rive d'Eurota o per i giochi del Cinto guida la dea Diana le danze, e la seguivano da ogni parte mille oreasi che si affollavano: lei aveva la faretra sulla spalla e camminando dominava tutte le altre dee così era bella e tranquilla avanzava Didone tra i suoi pronta ad agire nel suo futuro regno e per la Dea sulla porta, sotto la volta del Tempio tolte le armi si siede sul suo trono: impartiva leggi e regole ai suoi uomini e la fatica delle opere eque spartiva o assegnava secondo il caso Ecco che in mezzo alla folla Enea vede arrivare Anteo e Sergesto accompagnati dal forte Cloanto e altri Teucri che la tempesta del mare aveva disperso, trasportandoli in quelle spiagge lontane. Enea rimane stupefatto, e Acate come lui è pieno di gioia e anche di timore: essi ardono avidamente di stringersi la mano, ma lo stupore del vederli in quel luogo li turba e aspettano, come chiusi in una nuvola e controllano di nascosto quale è il destino riservato a loro e dove è la loro flotta e perché venivano scelti da tutte le navi chiedendo pietà e a che le loro grida salivano al tempio dopo che furono entrati gli concessero di parlare e il vecchio Ilineo comincia calmo in questo modo: "Regina a cui Giove ha donato di fondare una città nuova e guidare con giustizia la gente superba, a te noi miseri Teucri che siamo lo zimbello dei venti e dei mari chiediamo umilmente si risparmiare che le nostre navi vengano bruciate abbi pietà di un popolo santo, considera le nostre richieste con comprensione oh, non veniamo con le armi a saccheggiare le case della Libia e a fare prede e toglierla dalle tue terre hanno tanta violenza e odio nell' anima i vinti.... C'è un luogo che i Greci chiamano Esperia che è una terra antica, potente nelle armi e con terre feconde vi abitavano gli Enotrii questa Italia era la nostra rotta quando si è alzata su di noi un onda del Tempestoso Orione che ci spinse su spiagge bianche e ci ha lasciati arenare a causa del vento violento e vinti dal mare, a causa delle sue onde e delle sue scogliere ci sparse e in pochi riuscimmo ad arrivare a queste spiagge ma che popolazione è mai questa? che patria barbara permette che le navi siano bruciate? ci negano di trovare riparo nella sabbia ci fanno guerra e ci vietano di stare nel lido se disprezzate gli uomini e le loro armi me temete gli dei, che ricordano tutto il bene e tutto il male Il nostro re era Enea, il più giusto di tutti che fu sia nella pietà che in guerra il più grande se gli dei lo hanno conservato in vita, se può ancora godere dell'aria del cielo se ancora non è morto e non giace nelle ombre crudeli non abbiate paura. non sarai la prima a pentirti di averci concesso una grazia: nella Sicilia abbiamo città e campi e a noi appartiene il sangue troiano del famoso Aceste lascia che togliamo dalla rena le navi rovinate dal vento e tagliamo le travi e i remi se ci concedete di andare in Italia con il re, con i compagni ritrovati, che lieti cerchiamo l'Italia e il Lazio ma se la salvezza non è possibile, se il mare di Libia che è ottimo padre dei Teucri ti ha preso non c'è più neanche la speranza la speranza di Iulo,cerchiamo le coste sicane, le sedi gia pronte da cui noi veniamo insieme al re Aceste". Così insieme cominciarono a fremere tutti i Dardani e brevemente Didone abbassò il volto e cominciò a parlare: