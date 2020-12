!!!URGENTE!!!! Ciao a tutti, qualcuno per piacere mi può fare un'analisi della poesia L' amore appare come un grande ritorno, di Gregorio Scalise (anche le figure retoriche per favore!!). Ecco il testo della poesia: L'amore appare come un grande ritornopredilige quei confinidove può volare come un aquilonesu un prato:poi si estende come una massa d'ariaospite del mondodisegnata con acuta precisioneai confini della non violenza Ringrazio già tutti voi!<3