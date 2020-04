Trasformare subordinate soggettive e oggettive in dichiarative

Trasforma in dichiarative le seguenti subordinate soggettive ed oggettive, modificandone la reggente (cambiando il verbo e/o aggiungendo sostantivi):1.Spero / che tu mi abbia detto la verità.2.Tutti desiderano / che la propria vita sia serena.3.I miei genitori mi insegnarono / che il prossimo va rispettato.4.Si narra / che in quel castello aleggi il fantasma dell’antico proprietario.5.Il mio migliore amico è sicuro / che riuscirò nella mia impresa.6.Sei stato felice / quando hai saputo / che eri stato promosso?7.Mentre lavoravo / pensavo / che tu stavi per partire.8.Noi siamo così preoccupati / da non credere / che quel ragazzo si salverà.Potete spiegarmi anche come si fa a trasformarle?