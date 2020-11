trasforma le frasi da implicite ad esplicite.

trasforma le frasi da implicite a espliciteIl bambino finì in punizione per aver rotto il vaso.Leggendo, si imparano tante cose.Pur essendo stato un Tiranno, Pisistrato era benvoluto dagli ateniesi.Non sapevo di dover uscire con la mascherinaSono andata in erasmus per imparare l'inglese.Ho così tanti compiti da non riuscire ad andare a calcetto.Ti supplico di non farmi del male.Jon non sapeva se uccidere Daenerys. Don Abbondio sopravvisse alla peste, pur essendo stato un uomo disonorevole.Correva ascoltando la musica.