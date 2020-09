Traccia: Inventa un testo narrativo dal titolo “Una giornata particolare” rispettando le seguenti indicazioni: - Il racconto deve essere scritto in terza persona e deve iniziare in medias res - Devono comparire le anacronie (flashback e flashforward) - Devono esserci sequenze narrative, descrittive, dialogiche, riflessive - Il protagonista deve essere un personaggio “a tutto tondo” - Almeno in un punto deve essere adottata la tecnica della focalizzazione interna - Deve essere inserita un’ellissi - Deve esserci - Il finale deve essere a sorpresa - Non scrivere meno di una pagina word, ma non più di due mantenendo questa formattazione nei caratteri (dimensione 12) e nell’interlinea (1,15).