Testo scritto minimo 30 righe su Covid-19

Ciao rebe,ti aiuto con l'inizio, ma poi devi continuare tu, riportare la tua bozza qua e successivamente ti do una mano con le correzioni:"Questi giorni l'Italia sta vivendo una delle sue sfide più grandi: la lotta contro il Covid-19 che sta generando una situazione insostenibile ormai in tutto il mondo, in quanto la malattia causata da questo virus sta causando tante vittime in tutto il mondo dall' Europa all'Asia, dall'America all' Africa . In Italia purtroppo le vittime sono state tante e i contagiati sono tantissimi, per questo il governo italiano ha lanciato la campagna #iorestoacasa, in cui si invitano tutti i cittadini italiani a restare a casa per evitare il contagio.Questa campagna ha fatto si che le persone iniziassero a portare avanti forme di solidarietà da lontano sia per combattere la paura sia per stare tutti uniti seppur a metri di distanza dai balconi di casa..."Prova a continuare tu il testo cambiandone magari le parole, continualo e riportalo qua.Ciao,Giorgia.