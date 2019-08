Testo giallo urgente Con situazione iniziale:





“

Una sera, nel famosissimo museo del Louvre, i due custodi Martin e Vincent giravano, come di consueto, per i corridoi, osservando le diverse sale e le opere presenti. Tra uno spuntino, una chiacchierata e una risata, si accorsero che era quasi giunta l’ora della chiusura. Cominciarono così il solito giro di ricognizione del museo, per verificare che fosse tutto in ordine. La situazione sembrava tranquilla quando, ad un tratto, Martin gridò: “Dov’è finita la Gioconda?!”.

“