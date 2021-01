Testo espositivo-argomentativo energie rinnovabili o non rinnovabili?

Approfondisci i problemi relativi all' energia , trattando le energie alternative al petrolio , rinnovabili, ed elabora un testo espositivo-argomentativo sul tema "Energie rinnovabili o non rinnovabili?". Presenta le tesi contrapposte (a favore o contro). Per comporre la scaletta, segui lo schema proposto:- esposizione del problema;presentazione della tesi;- presentazione dell'antitesi;- argomenti e / o esempi su cui si basa l'antitesi;- obiezioni all'antitesi (confutazione);argomenti e / o esempi a sostegno della tesi (dimostrazione);- conclusione per ribadire la tesi.