Testo argomentativo su Galileo Galilei?

Ciao, devo fare un testo argomentativo su Galilei ma non ho capito qual è la tesi e quale l’antitesi. Qualcuno può aiutarmi per piacere? Però non testi già fatti su internet, ma va bene se prendete qualche frase da altri testi. Comunque il mio problema è che non ho capito la tesi quindi nel caso, invece di scrivere proprio il testo, qualcuno può farmi una scaletta con gli argomenti a favore della tesi e quelli a favore dell’antitesi, poi ci penso io.

Questa è la traccia: Componi un testo di tipo argomentativo per dimostrare o confutare la seguente tesi: «ciò che Galileo fece e che nessuno prima aveva fatto, fu di usare il telescopio in modo tale che i segreti dell’universo si offrissero alla conoscenza umana “con la certezza della percezione sensibile”; pose cioè alla portata di una creatura terrestre, e del suo corpo legato ai sensi, ciò che in precedenza era sembrato al di là delle sue possibilità, aperto tutt’al più alle prospettive incerte della speculazione dell’immaginazione» (H.Arendt, Vita activa, Torino 198 .

Gli argomenti a tua disposizione sono (naturalmente non devo utilizzarli tutti, solo alcuni o anche uno): a) la portata rivoluzionaria del metodo sperimentale galileiano; b) le conseguenze delle scoperte di Galileo dal punto di vista culturale; c) le finalità divulgative delle opere galileiane; d) l’opinione di Galileo nei confronti della tradizione speculativa e filosofica; e) i motivi dell’ostilità della Chiesa nei confronti delle teorie galileiane.