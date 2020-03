temi e figure retoriche In morte del fratello Giovanni

Ciao Dana Cristina,la figura materna la trovi in questi versi della poesia:"La Madre or sol suo dì tardo traendoparla di me col tuo cenere muto,ma io deluse a voi le palme tendoe sol da lunge i miei tetti saluto.": “fior caduto”;: "pietra" che serve per indicare la tomba; "ossa mie";: "tetti" che sta ad indicare la casa, la patria Spero possa esserti utile!Ciao,Giorgia.