Tema sulla peste dei promessi sposi

Ciao a tutti, mi servirebbe una mano nello svolgere un tema sui promessi sposi . Il tema ha come argomento principale la peste (31/33 capitolo) e in questo tema devo parlare del comportamento che le persone assumevano nei confronti della peste e della psicosi che vi si era creata. Ed infine fare un confronto con la situazione attuale.Grazie mille confido in voi!!!!