Tema coronavirus: riflessioni,aspettative

buongiorno, qualcuno ha fatto un tema con una traccia simile a questa che può mandarmi? Allego la traccia:



scrivi un testo espositivo/ argomentativo in cui esprimi le tue riflessioni sul particolare momento che stiamo e che stai vivendo, la eventuale nostalgia per la vita passata e le aspettative per quella futura, gli insegnamenti che questo nuovo modo di vivere e di relazionarci con il prossimo ci sta trasmettendo



Avrei bisogno di prendere spunto da un testo e dovrei finire il tutto entro domani, grazie