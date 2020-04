Super urgente x domani...Parafrasi dell'Eneide

Urgentissimo...per domani la parafrasi dell'ira di giunone (Eneide) Help me! please



Città antica fu, l’ebbero i coloni Tiri,

Cartagine, contro l’Italia, lontano, e le bocche

del Tevere, opulenta, tremenda d’ardore guerriero.

Questa Giunone, dicono, amò più di tutte le terre

trascurando anche Samo: qui le sue armi,

qui tenne il suo carro: farne il regno dei popoli,

lo consenta mai il fato, già sogna e agogna la dea.

Udiva però che dal sangue troiano doveva scendere stirpe,

che un giorno dei Tirii abbatterebbe le torri:

sovrana di qui, superba di guerra, una gente

verrebbe a rovina dell’Africa: così filavan le Parche.

Questo tremendo, e memore della vecchia sua guerra,

che lei, la Saturnia, a Troia pei cari Argivi condusse

– le cause dell’odio, duri dolori, non eran cadute

dall’animo, sta chiuso nel cuore profondo

il giudizio di Paride, l’onta della bellezza umiliata,

e l’origine odiosa, e il rapito Ganimede e il suo onore –

più e più d’ogni cosa accendendosi, per tutto il mare cacciava

i Teucri, avanzo di Danai e d’Achille crudele,

lontano dal Lazio: e quelli già da molt’anni

erravano, preda dei fati, intorno a tutte le sponde.

Tanto grave a fondare fu la gente di Roma.

