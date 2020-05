UrgentissimoDevo fare l' analisi logica di queste frasi, ho provato ma non riesco soprattutto alla prima, aiutatemi plssHarriston lo guardò sbalordito "é strano" disse "Proprio l'altro giorno langton mi diceva che non gli sarebbe mai saltato in mente; Anzi ha dichiarato che non dovrebber neppure esser venduta a quello scopo"Prioriot spostò lo sguardo verso le rose la sa voce era molto sommessa e pacata "A lei le sta simpatico langton"