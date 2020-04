Ciao ragazzi all'interno di questo testo dovrei individuare la subordinata oggettiva, sub interrogativa indiretta e quella casuale. La casuale e l'interrogativa lo individuate mentre quelle oggettive no potreste darmi una mano.Gli inglesi amano fare di testa loro. Mentre nel resto del mondo i banchetti di nozze avvengono in orediverse della giornata, fino a gran parte dell’Ottocento la legge inglese prevedeva che i matrimoni sicelebrassero al mattino e che i festeggiamenti si svolgevano davanti a un breakfast. Il più celebre cantore delbreakfast nuziale è Charles Dickens : nel Circolo Pickwick si celebrano le nozze di Isabella con il signorTrundle. Durante il banchetto vengono serviti piatti anche a base di carne, c’è la torta e alcol a volontà. È facile immaginare la torta nuziale rivestita di glassa bianca [...] Alle nozze dei genitori dello scrittore Alan Bennett invece presenziano solo gli sposi e il celebrante e non vengono immortalate da nessuna foto perché la coppia detesta ogni ‘’can can’’. Per risolvere la questione ecco che il fidanzato si presenta dal celebrante chiedendogli di celebrare le nozze alle 7.30, per evitarel’esposizione al pubblico e potersi presentare al suo lavoro di macellaio per le 8.15.