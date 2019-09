Salve analessi e prolessi nel testo Lucio, non l'ispettore

Ciao elenaiulianae,la vedi subito in questa frase del testo: "La sera prima, al telefono, De Marchis, il produttore della serie lo aveva avvertito che il giorno successivo sarebbe morto."; (viene anticipato e annunciato un fatto che sarebbe avvenuto nel futuro)invece la trovi in queste frasi: "Poi l'occasione: uno sceneggiato come spalla del protagonista. Il numero uno della serie doveva essere il commissario Di Salvo, ma dopo i primi episodi, il pubblico aveva deciso che l'eroe fosse lui, l'ispettore Milesi...". (viene raccontato un evento accaduto in precedenza)Per ulteriori domande e suggerimenti chiedimi pure.Ciao,Giorgia.