ES. 1ALCUNE FRASI CONTENGONO ERRORI NELL'USO DELLE PREPOSIZIONI. SOTTOLINEALI E COREGGI.1. Prima di prendere una decisione parla a mamma. ........2. Dopo della partita siamo andati a mangiare una pizza . .........3. Il nuovo campo sportivo si trova proprio dietro della tua casa. .......4. Ho incontrato a Giuseppe e l'ho invitato a casa mia. ........5. Davanti casa mia c'è la scuola elementare. .........6. Marcello è collega di Roberto. ........7. Non posso più nascondere con tutti questo sentimento. .......8. Sono salito in treno ma non ti ho visto. .........9. Vicino te mi sento al sicuro. .........10. Andiamo in bar a berci una bibita.11. Ho scambiato tua sorella con la tua fidanzata. .........12. Maria non mi ha escluso tra le sue amicizie. ........ES.2TI PROPONIAMO UN ELENCO DI VERBI. CONSULTANDO IL DIZIONARIO DIGITALE SCRIVI ACCANTO A CIASCUNO LE POSSIBILI PREPOSIZIONI A CUI POSSONO ESSERE ABBINATI.1. Abitare2. Andare3. Augurare4. Bere5. Buttare6.Calare7.Chiedere8. Combattere9.Cominciare10.CorrereES.3NELLE FRASI CHE SEGUONO ALCUNI VERBI SONO STATI USATI CON LE PREPOSIZIONI SBAGLIATE. TROVALI E CORREGGILI, CON L'AIUTO DEL DIZIONARIO DIGIALE.1. Mentre parlava improvvisamente ha dato con escandescenze.2. La finestra della mia camera da letto dà nel cortile.3. Hanno dichiarato per la corte la loro innocenza.4. Molti sono fuggiti delle loro case per paura del terremoto.5. La mia cuginetta gioca ancora con le bambole.6. La casa dei miei nonni si affaccia al mare.7. Il semaforo indica per fermarsi.8. Mi sono informato dalla segreteria dell'università.9. Mia sorella è stata operata in appendicite.10. Ho portato le mie valigie alla casa nuova.