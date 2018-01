Rispondere a una domanda nel testo "Quattordici"

Ciao, vado in prima superiore e vorrei chiedere un consiglio per una comprensione del testo"Quattordici "di Italo Calvino. Più precisamente alla domanda"quali sono i personaggi della vicenda e che ruolo svolgono(personaggi principali, personaggi secondari e le comparse)?". Io ho risposto dicendo che i personaggi principali erano Quattordici, Lucibello e il contadino. I personaggi secondari erano i diavoli, I genitori e i fratelli. Mentre la comparsa era l'uomo assunto dal contadino (insieme a Quattordici) per zappare la campagna. Potrei sapere se ho risposto bene? Grazie