Aiuto

L’Acquario di Genova è stato tra i primi, se non il primo al mondo, a poter svolgere ricerche studiando direttamente le foche durante il periodo di gestazione: le femmine in attesa sono state addestrate a presentarsi davanti a un ecografo, che seguiva settimana dopo settimana lo sviluppo del piccolo nella pancia della madre. Ora si riesce a prevedere con maggior precisione le future nascite in cattività. L’impossibilità di fissare con buona approssimazione la durata della gravidanza, infatti, era dovuta anche alla mancanza assoluta di dati comparativi a livello mondiale. L’ecografo è uno strumento efficace anche per il controllo, in via preventiva, di altre patologie (per esempio quelle renali, epatiche e ovariche) e per individuare malformazioni cardiache e polmonari. Tutte queste ricerche sono sostenute da strutture scientifiche che si avvalgono della presenza e della consulenza di ricercatori italiani e stranieri.