qualcuno mi può aiutare??? descrizione di una stanza

avrei bisogno di aiuto....

la mia professoressa di italiano ha assegnato uno dei soliti compiti particolari e io non so proprio dove sbattere la testa

praticamente dobbiamo fare due descrizioni della nostra camera da letto

la prima è in terza persona, circa 150 parole e deve evidenziare delle caratteristiche che facciano capire la personalità di chi la abita(il modello di riferimento è la descrizione dello studio del dotto Azzecca-Garbugli nei Promessi Sposi), mentre la seconda è in prima persona, dal punto di vista di un genitore, sempre 150 parole circa

ho fatto la seconda, ma per la prima non mi viene in mente niente

potreste aiutarmi??

di seguito posto la descrizione in prima persona, che dà l'idea di com''è la stanza così sapete cosa descrivere nell'altro testo



La stanza dei miei figli non si può definire esattamente il regno dell’ordine. I vestiti che lasciano sulle tre sedie non sono mai appoggiati in perfetto ordine né piegati alla perfezione, la scrivania e il comodino a ruote sono sempre ingombri di libri, fogli e oggetti vari, lo scaffale sopra il letto di mia figlia trabocca di soprammobili, fotografie e tante altre cose, al punto che, a volte, potrei quasi temere che ceda sotto il peso di tutto ciò che sostiene. Oltre a questo, non si possono non notare le diverse borse e scatole appoggiate un po’ dappertutto sul pavimento. Ma, nonostante tutto, non si può dire che sia una stanza invivibile. Anzi, al contrario, è molto accogliente, forse perché è piena di ricordi: le tendine alle finestre, ricamate da me quando erano piccoli e che non hanno mai voluto cambiare, le varie medaglie e medagliette appese sopra i loro letti e molte altre cose.

questa è la descrizione, potete aiutarmi con l'altra???

ringazio in anticipo