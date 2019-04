qualcuno mi può aiutare aiutare a dare analisi logica di queste frasi?

- al momento del concerto Lucrezia si è ritrovata afona, per il freddo oppure per lo sforzo, dopo una settimana di prove ininterrotte. - secondo i suoi professori i numerosi impegni sportivi di umberto insieme alla sua pigrizia vanno a discapito del rendimento scolastico. - mi piace molto d'estate alzarmi presto e passeggiare col mio cane lungo la spiaggia. - nel 79 d.c. le città di pompei ed ercolano furono distrutte dall'eruzione del vesuvio; in quell'occasione trovò la morte anche lo scienziato plinio il vecchio che venne soffocato dai vapori tossici - durante l'interrogazione miriam è stata presa dal panico nonostante la semplicità delle domande. - - in vista dell'esame di guida ho fatto pratica con mio padre durante i wee-kend - con grande dispiacere di tutti gianluca si è dovuto ritirraredall'attività sportiva a causa di un problema al ginocchio