TRASFORMA LE ESPRESSIONI SCRITTE IN MAIUSCOLO IN PROPOSIZIONI SUBORDINATE,AGGIUNGENDO GLI ELEMENTI CONNETTIVI ADATTI.esempio:il mio gatto è uno specialista NELLA CATTURA DEI TOPI=nel catturare1)La partenza è stata rimandata PER L'ARRIVO IMPROVVISO DEGLI ZII.2)AL SOPRAGGIUNGERE DELLE TENEBRE le galline si ritiravano nel pollaio.3)Riuscirai a superare le difficoltà in matematica CON MOLTI ESERCIZI 4)PRIMA DELL'ARRIVO DELL' INSEGNANTE,in classe c'è sempre un gran baccano5)Molti eroi sacrificano la vita PER LA LIBERTà DELLA LORO PATRIA 6)NONOSTANTE LA FATICA,sono riuscito ad arrivare in cima alla montagna.)IN CASO DI MALTEMPO la gita in bicicletta sarà rinviata a domenica prossima.Anticamente si riteneva LA TERRA IMMOBILE al centro dell'Universo9)è davvero PER TUTTI IL RISPETTO DELLE OPINIONE ALTRUI.10)La situazione è molto diversa DALL'IMMAGINAZIONE.----------------------------------------------------------------------------TRASFORMA LE ESPRESSIONI SCRITTE IN MAIUSCOLO IN PROPOSIZIONI SUBORDINATE DI SIGNIFICATO ANALOGO.1)Ieri sera mi sono addormentata PRIMA DELLA FINE DEL FILM 2)Questa mattina in classe discutevano così animamene da non accorgerci DELL'ARRIVO DELL'INSEGNATE.3)Non so se hai veramente capito L'IMPORTANZA DELLA QUESTIONE.4)Nei giorni DI MERCATO in piazza è vietato il parcheggio.5)Ho visto IN ALCUNI NEGOZI i saldi di fine stagione.6)Prima di decidere il luogo DI VILLEGGIATURA,è necessario IL PARERE di tutti.7)Talvolta i lavoratori scioperano PER IL RICONOSCIMENTI dei loro diritti.Oggi ricordati DEL MIO ONOMASTICO e DELL’INVITO a pranzo.Per favore aiutatemi.