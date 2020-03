Potete aiutarmi a fare questo esercizio ?7.Sottolinea il pronome relativo e scrivi la funzione da esso esercitata (soggetto, complemento oggetto , complemento indiretto).-Ho visto la stanza in cui(complemento indiretto)ha dormito Napoleone -Mi piace la canzone che( )Jovanotti ha cantato.-Martina ha portato a scuola gli adesivi che ( )ha comprato la settimana scorsa.-La valigia che( )sta sul letto è di papà. Prendila!-L’autobus con cui( ) andremo in gita è superaccessoriato.-L’enciclopedia dalla quale ( )ho tratto queste informazioni si chiama Wikipedia.-La mamma di Luca, la quale( )ha un negozio in centro, è veramente cordiale.-Ho ricostruito tutto il puzzle che( )era stato distrutto dal mio gatto.-Presto, segua l’automobile da cui( )è uscito quel tale con la giacca verde!