E' per domani ma sono tipo disperata perchè non so neanche chi sia questo Papini. Mi aiutate per favore?

"Il poeta G. Papini propone un originale chiave di lettura dei "Promessi Sposi", impostato sulla rincorrenza di 7 temi fondamentali: minaccia, vocazione, notte, fuga, salvezza, conversione e perdono. Ritrova nel testo e commenta opportunatamente quanto espresso dal Papini in "Le più belle pagine di Alessandro Manzoni"