PROMESSI SPOSI. Ho bisogno di voi

La professoressa ci ha dato una fotocopia con il brano "La madre di Cecilia " tratto da I promessi sposi appunto. Ci sono una serie di domande sull' analisi del testo, tra le domande ci sono queste 3.1. IN QUALE SECOLO MANZONI AMBIENTA IL SUO ROMANZO E PERCHÉ?2. RIASSUMI IN NON PIÙ DI 10 RIGHE L'INCIPIT DEL ROMANZO.3. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL ROMANZO STORICO Alle altre domande ho già risposto, erano sulla comprensione, potete aiutarmi con queste 3Grazie milleGiacomo