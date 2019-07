ciao a tutti, il mio prof mi ha assegnato un tema sui promessi sposi . Nella traccia chiede di spiegare diverse cose e fin qui tutto a posto, solo che chiede anche di spiegare come alla fine la situazione sia profondamente cambiata. A me viene in mente semplicemente il fatto che don rodrigo sia praticamente morto e che i due si possano sposare, non mi viene nient'altro. Sapreste aiutarmi??