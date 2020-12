Potreste farmi la divisione in sillabe metriche della poesia? E scrivere anche se è endecasillabo o settenario

Ho attraversato tutta la città.Poi ho salita un'erta,popolosa in principio, in là deserta 1,chiusa da un muricciolo 2:un cantuccio in cui solosiedo; e mi pare che dove esso terminatermini la città.Trieste ha una scontrosagrazia 3. Se piace,è come un ragazzaccio 4 aspro e vorace,con gli occhi azzurri e mani troppo grandiper regalare un fiore;come un amore con gelosia.Da quest'erta ogni chiesa , ogni sua viascopro 6, se mena all'ingombrata spiaggia,o alla collina cui, sulla sassosacima, una casa, l'ultima, s'aggrappa.Intornocircola ad ogni cosa 7un'aria strana, un'aria tormentosa,l'aria natia.La mia città che in ogni parte è viva,ha il cantuccio a me fatto, alla mia vitapensosa e schiva 8.grazie in anticipo