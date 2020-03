potete farmi l' analisi del periodo di queste frasi.1. Se fossi stato più attento in classe e avessi studiato di più, non avresti la pagella piena di insufficienze.2. Portata da un bravo meccanico, la tua automobile avrebbe ancora qualche anno di vita ma non potrebbe più fare lunghi tragitti.3. Se vieni, daremo una mano a Luca a organizzare la festa.4. Siccome continuavano a prenderlo in giro per il suo abbigliamento, Paolo disse che non sarebbe più uscito con loro, se non la piantavano immediatamente.5. Se accettassi quella proposta di lavoro, avrei uno stipendio migliore ma dovrei trasferirmi all’estero e lasciare i miei amici e la mia fidanzata.6. Se hai fiducia in me, risolveremo in un batter d’occhio il problema che ti assilla.7. Ti presterò il libro, purché tu lo tratti bene e me lo restituisca al più presto,.8. Se non hai voglia di venire, avvertimi per tempo, in modo che io possa organizzarmi diversamente.9. Volendo, potresti anche farcela e dimostrare a tutti che non sei un buono a nulla.10. Qualora avessi bisogno di un amico con cui confidarti, conta pure su di me.