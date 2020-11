Riuscite ad aiutarmi non riesco a capire l'esercizio grazie mille di anticipoImprovvisa ci coglie la sera.Più non saidove il lago finisca;un murmure soltantosfiora la nostra vitasotto una pensile terrazza.Siamo tutti sospesia un tacito evento questa seraentro quel raggio di torpedinierache ci scruta poi gira se ne va.I versi Attraverso il computo sillabico, identifica a uno a uno i versi usati dall’autore.Im/prov/vi/sa/ ci/ co/glie/ la/ se/ra.Più/ non/ sai do/ve il/ la/go/ fi/ni/sca;un/ mur/mu/re/ sol/tan/tosfio/ra/ la/ no/stra/ vi/tasot/to u/na/ pen/si/le/ ter/raz/za.Sia/mo/ tut/ti/ so/spe/sia/ un/ ta/ci/to e/ven/to/ que/sta/ se/raen/tro/ quel/ rag/gio/ di/ tor/pe/di/nie/rache/ ci/ scru/ta/ poi/ gi/ra/ se/ ne/ va.