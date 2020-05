Poesia L’assiuolo di Pascoli Aiutoo!!!!! È urgente

1)Come al solito, Pascoli usa molto la punteggiatura per spezzare l'onda melodica del verso tradizionale o per aumentare il senso di incertezza e inquietudine. Dimostra con esempi queste due affermazioni.2)La poesia si apre con una interrogativa: qual è? Questa domanda ha una risposta?3)"...ché il cielo/ notava in un alba di perla/...": che tipo di subordinata è? Perché non è espressa la principale?