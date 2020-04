Questa poesia è davvero stupenda...



...amore...vincenzo cardarelli...

Come chi di gioia e angoscia provi insieme

gli occhi di lei così m'hanno lasciato.

Non so pensarci. Eppure mi ritorna

più e più insistente nell'anima

quel suo fugace sguardo di commiato.

Eun dolce tormento mi trattiene

dal prender sonn, ora ch'è notte e s'agita

nell'aria un che di nuovo.

Occhi di lei, vago tumulto. Amore,

pigro, incredulo amore, più per tedio

che per gioco intrapreso, ora ti sento

attaccato al mio cuore (debol ramo)

come frutto che geme.

Amore e primavera vanno insieme.

