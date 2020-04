Pirandello, Il sentimento del contrario (T1)

Salve devo inviare delle risposte vorrei stupire la professoressa dato che ormai è tutto digitalizzato1. Che cos’è l’«avvertimento del contrario» per Pirandello ? Quale differenza c’è con il «sentimento del contrario»?2. Pirandello definisce la vita come un flusso continuo che noi cerchiamo di arrestare: sai spiegare che cosa intenda?3. Individua nel testo gli elementi ridicoli e quelli tragici relativi all’esempio della signora imbellettata e commentali.4. Nel passo è presente un’articolata metafora musicale: individuala e spiegala.5. Prendi in esame l’esempio del «brutto naso»; che significato hase potete darmi una mano ne sarei grata