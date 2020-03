PIRANDELLO CHE TIPO DI SCRITTORE E'?

Il drammaturgo di Agrigento pronunciava queste frasi nel 1931, celebrando davanti alla Reale Accademia la figura di Giovanni Verga . E in quel discorso fissava una “parentela” tra se stesso e Verga, individuando due categorie di scrittori: scrittori “di parole” e scrittori “di cose”. Pirandello si collocava nella seconda categoria, e in questa stessa collocava Verga. (Tra gli scrittori “di parole” veniva inserito Gabriele D’Annunzio, tanto per intenderci).Fonte: http://www.vigata.org/savatteri/giallosicilia.shtml