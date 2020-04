PICCOLO AIUTINO ANALISI DEL PERIODO

ALLORA; IL TESTO è QUESTO:Quando chiedo in giro quali sono le tre tecnologie implementate di recente che hanno avuto maggior impatto sul mondo contemporaneo, di solito mi rispondono: il computer, Internet e il laser. Nessuna delle tre fu pianificata o prevista o apprezzata quando fu scoperta. Eppure erano importanti: erano "Cigni neri" (espressione che vuol dire qualcosa di grande rilevanza ma completamente imprevisto). Abbiamo l'illusione che facciamo parte di un piano strategico. Potete creare anche voi un vostro elenco di "Cigni neri" utilizzando eventi politici, guerre o epidemie e arriverete agli stessi risultati.L' ANALISI CHE HO FATTO è QUESTA:Quando chiedo in giro = temporale quali sono le tre tecnologie = interrogativa indirettaimplementate di recente = relativache hanno avuto maggior impatto sul mondo contemporaneo = relativadi solito mi rispondono: il computer, Internet e il laser = principaleNessuna delle tre fu pianificata = principaleo prevista = coordinata disgiuntivao apprezzata = coordinata disgiuntivaquando fu scoperta = temporaleEppure erano importanti = principaleerano "Cigni neri" = coordinata alla principale(espressione che vuol dire qualcosa di grande rilevanza ma completamente imprevisto) = incidentaleAbbiamo l'illusione = principaleche facciamo parte di un piano strategico = dichiarativaPotete creare anche voi un vostro elenco di "Cigni neri" = principaleutilizzando eventi politici, guerre o epidemie = modalee arriverete agli stessi risultati = coordinata alla principalePOTETE INDICARMI PER FAVORE DI CHE GRADO SONO LE SUBORDINATE??? SBAGLIO SEMPRE A METTERE IL GRADO… GRAZIE MILLE