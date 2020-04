Perfavore qualcuno può aiutarmi in questo questionario

Quando e dove Ungaretti scrisse le poesie di questa raccolta?2. Perché Ungaretti dice di non provare odio per il nemico?3 Quale contraddizione è insita nella condizione dei soldati 4 Perché Ungaretti sostenne l’intervento in guerra dell’Italia?5 Perché “quei foglietti messi alla rinfusa nel tascapane” non erano destinati al pubblico?6 Chi si occupò di stampare la raccolta?