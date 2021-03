Dopo aver sottolineato le proposizioni dichiarative, indica se sono esplicite o implicite.



1.Per questo abbiamo sempre lottato: difendere la libertà del nostro Paese. E I



2.Non avevamo assolutamente messo in conto la possibilità di dimenticare le valigie sul treno. E I



3.Questo è il mio pensiero, che ciascuno si prenda le proprie responsabilità. E I



4.Non consideri l'eventualità di rimandare la decisione a un momento migliore? E I



5.Questo è il suo cruccio: che tu non sia sincero con lui. E I



6.è proprio una bella fortuna che tutti siano arrivati puntuali all'appuntamento. E I



7.Gli inviati del telegiornale esprimevano la speranza che ci fossero ancora dei superstiti sotto le macerie. E I



8.I nostri amici contestano il fatto che tu sia sempre così polemico.E I



9.Marco ha preso la decisione di continuare l'attività che era già di suo nonno.



10.Te lo dico da tempo di evitare discussioni inutili e antipatiche per tutti.