Eccola:

Nessuno, Quasimodo

Sono forse un fanciullo

che ha paura dei morti

ma che la morte chiama

perchè lo sciolga

da tutte le creature:

il bambino, l'albero,

gli insetti,

da ogni cosa

che ha cuore di tristezza.

Perchè non ha più doni,

e le strade sono vuote,

e più non c'è nessuno

che sappia farlo piangere

vicino a te,

Signore!

Io forse sono come un bambino che ha paura dei morti ma che viene chiamato dalal morte perchè così possa essere libero da ogni creatura vivente: dal bambino, dall'albero, dagli insetti, da ogni cosa triste. Perchè egli non ha più regali, non incontra nessuno per la strada, e, vicino a te, nessuno potrà più farlo piangere, Signore.

nel sito anche un commento di Pukketta: https://www.skuola.net/appunti-italiano/novecento/900-autori-opere/quasimodo-nessuno.html