Ciao Dalila,in questo appuntohttps://www.skuola.net/appunti- italiano /ugo-foscolo/foscolo-ultime-lettere-iacopo-ortis.html viene spiegato ciò:"Si tratta di un'opera in continua evoluzione Si tratta di un romanzo epistolare, autobiografico, psicologico.1)È autobiografico perché Iacopo è una proiezione dell'autore stesso. Iacopo è un giovane studente che vive a Venezia. Si stabilisce sui colli Euganei, dove incontra Teresa di cui si innamora. Teresa però è decisa a sposare l'uomo che il padre ha scelto come suo promesso sposo. La madre di Teresa che non era d'accordo riguardo a questo matrimonio decide di andarsene. Iacopo deluso nei suoi sentimenti decide di peregrinare per l'Italia. Iacopo si rende conto di quanto sarà difficile unificare l'italia. In Iacopo c'è la delusione politica che si va a sommare alla delusione sentimentale. Quando viene a sapere del matrimonio di Teresa è deciso a suicidarsi, ma torna a Venezia, saluta la madre e incontra per ancora una volta Teresa.Iacopo si uccide pugnalandosi al cuore (morte eroica) è un gesto di protesta e di libertà."Questa dovrebbe essere la risposta alla tua domanda presente nel topic.Ciao,Giorgia.