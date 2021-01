Dopo aver sottolineato le proposizioni soggettive, indica se sono esplicite o implicite.1.Si pensa di non tornare per il pranzo2.è obbligatorio che si indossi il casco anche per brevi tragitti.3.Pare certo che Marta si iscriva all'Università di Urbino.4.è abitudine consolidata pranzare dalla nonna il giorno di Natale.5.Si dice che il nuovo direttore della filiale bancaria sia tedesco.6.Capita di dispiacere a qualcuno senza volerlo.7.Bisognava affrontare quella arrampicata con il dovuto equipaggiamento.8.In un contesto come questo sembra opportuno agire con molta circospezione.9.Ci sarà utile essere informati per tempo dei tuoi progetti.10.è tempo che la classe decida la meta della gita scolastica Dopo aver sottolineato le proposizioni soggettive, indica se sono esplicite o implicite.1.Si pensa di non tornare per il pranzo2.è obbligatorio che si indossi il casco anche per brevi tragitti.3.Pare certo che Marta si iscriva all' Università di Urbino.4.è abitudine consolidata pranzare dalla nonna il giorno di Natale.5.Si dice che il nuovo direttore della filiale bancaria sia tedesco.6.Capita di dispiacere a qualcuno senza volerlo.7.Bisognava affrontare quella arrampicata con il dovuto equipaggiamento.8.In un contesto come questo sembra opportuno agire con molta circospezione.9.Ci sarà utile essere informati per tempo dei tuoi progetti.10.è tempo che la classe decida la meta della gita scolastica.