Mi serve una mano con queste domande per favore

Aiuto.. dovrei rispondere a queste domande sul testo di Winckelmann ma non l'ho capito molto bene potreste aiutarmi?? 1) Quale importanza assume l'immaginazione nella descrizione della statua? 2) Ricerca tutti i riferimenti a personaggi ed episodi mitologici Quale funzione assumono nel testo? 3) Prendendo spunto dal brano, svolgi un commento sul ruolo dell'arte e della poesia nella concezione neoclassica, spiegando in che modo esse possano rappresentare una via di fuga dal presente. Grazie in anticipo