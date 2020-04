Mi serve aiuto per favore è per domani

SOTTOLINEA I VERBI E SVOLGI L' ANALISI DEL PERIODO DEL SEGUENTE BRANO (E' PER DOMANI PER FAVORE AIUTATEMI GRAZIE)L’espressione i giorni della merla è derivata da un’antica leggenda. Essa raccontava che un tempo Gennaio aveva solo ventotto giorni e che Febbraio era di trentuno. Nell'ultimo giorno del mese una merla disse a Gennaio che era ben contenta della sua fine imminente perché così non avrebbe più temuto il suo freddo insopportabile. Gennaio si arrabbiò. Volendo punire la merla impertinente si fece dare da Febbraio altri tre giorni per scatenare un freddo terribile. Da allora gli ultimi tre giorni di Gennaio sono chiamati “i giorni della merla” e sono i più freddi.