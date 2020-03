MI SERVE AIUTO IL PRIMA POSSIBILE

Sono tanti gli atti di crudeltà e le ingiustizie che hai studiato in questi anni o che hai avuto modo di conoscere attraverso l'esperienza diretta,nei quali l'indifferenza ha reso ancora più dolorosa la vita di quanti hanno subito o continuano a subirne le conseguenze. I bambini siriani sarebbero morti se le persone fossero state meno indifferenti a quanto succedeva attorno loro? I boss mafiosi o i bulli agirebbero indisturbati se fossero denunciati? Restare a guardare chi commette del male e non agire rende complici e colpevoli tanto quanto chi compie il male stesso.Eppure non è sempre facile intervenire e la storia e la quotidianità lo dimostrano.Esponi le tue opinioni sotto forma di testo argomentativovi prego