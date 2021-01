mi potreste correggere il tema argomentativo-espositivo?

ragazzi! vi mando una bozza, correggetemela per favore.La corruzione è un argomento molto diffuso sin dall’epoca antica, che nei vari secoli si è sviluppato in modo sempre più efficaceCome detto in precedenza, la corruzione c’è sempre stata, e questo si è sviluppato nel corso degli anni per colpa dello spirito umano immorale che cerca sempre una via di sfuggita dalla realtà.L’onestà non c’è da nessuna parte, specialmente in ambito politico. Ai giorni d’oggi, la corruzione è molto frequente nel potere dello stato. I politici per avere più persone a favore, promettevano risorse. Se si votava il politico che prometteva beni in cambio di voti, e costui vinceva, il votante avrebbe avuto le cose promesse, e così il politico guadagnava voti e fama. Facciamo esempio della mafia che proprio grazie ai mafiosi ora i politici si affidano alla corruzione dei voti.Anche nella figura del mercante, la corruzione è molto ampia, infatti, al tempo d’oggi la logica del profitto attraverso l’immortalità e metodi di vantaggio monetario si sono modificati nel tempo e sono diventati sempre più efficaci per il negoziante. Il mercante avvia una serie di corruzioni, come: invece di far viaggiare grosse quantità di denaro, il mercante deposita presso un banco il suo denaro, e si faceva dare in cambio alcune ricevute che valevano come il denaro depositato, con cui pagare assicurazioni e tasse.La corruzione è anche nella chiesa . Come modello possiamo mostrare il piano della chiesa di aiutare le persone bisognose per attirare più gente nel campo religioso, e diffondere la parola di Dio affinché il papa possa arrivare ad avere una grande quantità di popolazione che stia alle sue regole, grazie all’aiuto nel piano di un politico. Anche in varie lotte e guerre civili, la corruzione è presente in una grande parte. Molto spesso la corruzione che avveniva non era monetaria, ma bensì morale.Nel 21esimo secolo si fa molto scandalo nel giornalismo, il più delle volte si creano false notizie per attirare l’attenzione. Con il tempo i lettori si sono stancati di leggere notizie troppo dinamiche, e proprio per questo, quest’oggi si fa corruzione nel giornalismo. Il mondo si è sviluppato e ha raggiunto il picco della corruzione.Possiamo fare esempio nel settore sociale in cui la popolazione viene corrotta attraverso micro vantaggi, in cambio di denaro. La popolazione, per avere dei piccoli vantaggi, usa la corruzione con le “mazzette”. Questo si può chiamare corruzione monetaria o corruzione in mazzetti, molto spesso, nei luoghi di lavoro.Un altro motivo che ci fa capire quanto il mondo di oggi sia più corrotto di quello di ieri è la corruzione nell’ambito giuridico. Ad esempio si potrebbe pagare un giudice, con un elevata somma di denaro, per far annullare tutte le colpe e i crimini commessi dal colpevole. Ciò che possiamo notare è come la gente voglia solo il vantaggio proprio e poter calpestare il potere altrui per farsene uno proprio,In conclusione, la corruzione c’è sempre stata, magari alcune volte di più, altre di meno, ma da ieri ad oggi è cambiato solo il modo di fare, e nel tempo si svilupperà e sarà sempre più efficace.