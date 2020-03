mi potete dire quali sono le subordinate temporali e se sono implicite o esplicite?

1 Finché c’è una possibilità, bisogna sperare.

2 Con il passare del tempo, i tuoi capelli diventano sempre più bianchi.

3 Mangia la minestra, prima che si raffreddi.

4 Vedendomi, mi salutò.

5 Finiti i compiti, andrò a giocare in cortile.

6 Mi tremano le gambe ogni volta che devo salire su un aereo.

7 Nell’inghiottire quel pezzo di pane, per poco non si strozzava.

8 Partiremo non appena il meccanico avrà riparato l’automobile.

9 Sparecchiate la tavola prima di uscire.