mi potete aiutare per piacere?

Comprensione1. Riassumi il contenuto informativo della novella 2. Rispondi alle domande (max 10 righe per ogni quesito).a. A quale classe sociale appartiene per nascita Federico e come egligiunge a rovinarsi economicamente?b. Quale animale gli è particolarmente caro e perché?c. Quali eventi dovuti alla sorte risolvono la vicenda dell’ amore di Federico per Giovanna e in che modo?d. Quali virtù vengono esaltate in questa novella e quali difetti criticati?3. Rispondi alle domande (max 5 righe per ogni quesito).a. Gli avvenimenti sono narrati in modo lineare o sono presenti molti flashback? b. Di che cosa può essere ritenuto simbolo il falcone c. Quale valore predomina nell’ esistenza del protagonista all’inizio della novella e quale alla fine?d. In quali avvenimenti e in quale senso si manifesta, nella novella, il ruolo della fortuna?